Tecnologia: empresa desenvolve primeiro avião sem piloto

Depois das primeiras experiências com carros autônomos pelo mundo, a empresa britânica BAE Systems, especializada na produção de material aeroespacial, vem desenvolvendo a tecnologia para produzir os primeiros aviões sem piloto. As informações são do jornal espanhol El País.

A BAE Systems, que presta serviços ao ministério da Defesa de vários países, está testando um modelo autônomo Handley Jetstream 31 equipado com sistemas que permitem não apenas seguir uma rota, mas também modificá-la de acordo com o tráfego aéreo e a meteorologia.

A aeronave autônoma recebe informações via satélite sobre sua posição, rumo e velocidade e consegue calcular se há outros aviões em possíveis rotas de colisão. A empresa ressalta que a tecnologia do avião é bem diferente da dos famosos drones – usados, por exemplo, para entregar encomendas da Amazon – que seguem uma rota pré-programada e confiam na sorte para não se chocar em nada no caminho.

A indústria aeronáutica acredita que a tecnologia poderá ser usada dentro de “não muitas décadas”, começando com voos de carga. É provável que, nos primeiros testes, as autoridades exijam a presença de um tripulante a bordo para consertar possíveis falhas, até que a segurança do sistema seja confirmada.