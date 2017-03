Pokémon Go pode te ajudar a perder peso e ser saudável

Os jogadores e fãs de videogames sabem como é difícil manter o equilíbrio entre uma vida saudável e as jornadas de diversão. Mas imagine só poder juntar o útil ao agradável: entreter-se com os games e, ao mesmo tempo, viver saudavelmente. Isso já é realidade graças ao Pokémon Go, game de localização em que os jogadores se movem para capturar criaturas animadas em seu smartphone, ou em outro dispositivo móvel. De acordo com uma pesquisa publicada pela Associação Americana do Coração, nesta quarta-feira (8), quem joga Pokémon Go tende a ser mais saudável e pode perder peso com maior facilidade. Isso porque, o game estimula a movimentação física do competidor durante a caçada aos Pokémons.

Entre junho e julho de 2016, cientistas da Universidade de Duke, dos Estados Unidos, acompanharam 167 jogadores. Para observar quanto os gamers caminharam durante esse período, a equipe pediu que eles enviassem dados de um aplicativo que calcula a quantidade de passos dados diariamente pelo usuário. O resultado foi que, antes do jogo os participantes caminhavam, em média, 5 000 passos por dia. Após começarem a jogar Pokémon Go, porém, esse número subiu em 40%, para cerca de 7 000.

Ainda de acordo com o estudo, participantes que não praticavam atividades físicas regularmente ou que estavam acima do peso se beneficiaram ainda mais com o jogo, uma vez que esse grupo passou a fazer uma caminhada de cerca de 3 000 passos por dia, devido à “caçada”. “Jogos como o Pokémon Go podem ser uma alternativa para estimular a prática de atividades físicas, especialmente entre jovens que não se exercitam ou estão em situação de sobrepeso e obesidade”, comentou Hanzhang Xu, um dos pesquisadores responsáveis pelo estudo.