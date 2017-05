Pesquisadores desenvolvem programa que investe na bolsa

Cientistas do campus de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com a Universidade Federal de Alfenas, desenvolveram uma ferramenta que faz aplicações automáticas na bolsa de valores. Trata-se de um software que identifica as oscilações da economia e determina o momento certo e a quantidade adequada para investimento.

São vários os fatores que influenciam o mercado: alta ou queda nas ações, valor do dólar, cenário político, instabilidade econômica, nota das agências de risco, etc. O novo software leva em conta todos os fatores e faz as aplicações automáticas, sem interferência humana, na bolsa.

O sistema decide se vale a pena comprar e vender ações, ou determinar a quantidade de ações que serão negociadas e por qual valor. Por exemplo, o programa considera o preço da taxa cobrada pela bolsa em cada movimentação. Após a análise, o software calcula se a operação vale a pena e autoriza apenas as negociações em que o lucro do investidor é maior que o encargo cobrado. Tudo isso de modo autônomo e utilizando inteligência artificial, sem intervenção humana.

De acordo com os pesquisadores, a ferramenta está pronta para uso mas deve ser atualizada a cada 15 dias, tendo em vista as constantes mudanças no mercado financeiro. Outro ponto destacado pelos cientistas é o caráter interdisciplinar da pesquisa que envolve economia, investimentos de risco, matemática aplicada e uma área específica da ciência da computação – a qual recebe pouca atenção no Brasil – que é a inteligência artificial. Por enquanto, o sistema é usado apenas para fins acadêmicos.