Novo “Pagar com o Google” facilita compras online

A partir desta segunda-feira (23), o Google disponibiliza a ferramenta “Pagar com o Google” para compras em um clique. Agora, os consumidores podem escolher o produto que desejam, clicar na opção “Pagar com Google” e optar por um dos cartões que já tenha sido associado à conta para realizar o pagamento em sites e aplicativos.

O Brasil é um dos países que recebe a novidade em seu lançamento. Peixe Urbano, iFood, Hotel Urbano e Magazine Luiza estão na lista de primeiros parceiros da carteira eletrônica do Google. Os próximos a disponibilizarem a nova aplicação serão Groupon, Zattini e Netshoes. A previsão é que mais e-commerces ofereçam a opção à medida que os desenvolvedores incluam o sistema em suas lojas.

Com o fim do monopólio de 20 anos da Amazon sobre o serviço de pagamento com um clique, um maior número de empresas disponibilizaram a solução. Os mais populares no Brasil são o PayPal e o PagSeguro. Agora, “Pagar com o Google” chega para disputar mais uma fatia do mercado.