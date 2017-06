Novo material deixa telas de celulares ‘inquebráveis’

Não é frustrante derrubar o celular e perceber que sua tela se quebrou? Mas essa sensação pode chegar ao fim em breve, devido à uma nova tecnologia, desenvolvida por pesquisadores da Universidade Queen, no Canadá. A descoberta de um material que deixa as telas dos smartphones inquebráveis foi publicada na quinta-feira (01), no periódico científico ACS Nano.

O novo material tem propriedades físicas semelhantes ao silício. Contudo, possui maior durabilidade, flexibilidade e leveza. Batizado de C60, é feito de elementos químicos (grafeno e de nitreto de boro) cujas propriedades resultam na compatibilidade eletrônica com a tela touchscreens do celular. De acordo com os pesquisadores, o C60 tem produção fácil e pode ser fabricado em larga escala.

O uso do apetrecho também gera uma economia considerável na bateria do celular, uma vez que seu design foi otimizado para que o aparelho não dissipe energia. A novidade ainda não está pronta para uso e, segundo os cientistas, alguns reparos devem ser feitos antes que o dispositivo chegue ao mercado.