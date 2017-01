Novidades do Snapchat e do Instagram (duas redes em guerra!)

Anunciadas neste mês, mudanças nos dois aplicativos mostram como produtos que nasceram com propostas bem diferentes agora estão convergindo para um mesmo objetivo — e, assim, passaram a disputar, diretamente, pela atenção dos usuários. Enquanto as novidades do Snapchat “traem” a efemeridade que era a sua principal característica, o Instagram aposta cada vez mais no instantâneo, tradicional marca do rival.

Como o Snapchat ficou mais parecido com o Instagram…

Os snaps, antes “crus” (sem a possibilidade de edição), agora estão visualmente mais parecidos com o conteúdo compartilhado em redes sociais como o Instagram, o Whatsapp e o Facebook. As novas mudanças do Snapchat, anunciadas na quinta-feira (12), por exemplo, passam a permitir que vídeos e fotos sejam editados e armazenados. Por enquanto, porém, apenas perfis selecionados podem conferir as novidades. Aos detalhes:

Na edição: O Snapchat propunha mostrar o momento como é: sem filtros ou cortes. Trabalhar a foto era coisa do Instagram. Mas isso está mudando. Agora os snaps podem ser cortados, ganhar efeitos artísticos e até ter música acopladas a eles.

A ferramenta de busca: Não é preciso mais rolar a tela do aplicativo para encontrar o perfil de um amigo. Uma nova barra, posicionada na parte superior da interface, torna mais fácil para o snapchater buscar por contatos e grupos, deixando o app parecido demais com o concorrente.

Grupos de conversa: Agora também é possível se comunicar com vários amigos, ao mesmo tempo, por meio de snaps, em recurso similar às chamadas “mensagens diretas” do Instagram. Os vídeos e fotos enviados dessa maneira somem em 24 horas e só podem ser visualizados duas vezes (nisso, mantém a principal característica original da rede).

… e como o Instagram ficou mais parecido com o Snapchat

A tentativa de ganhar os usuários do Snap começou com o lançamento do Stories, ferramenta pela qual os usuários compilam vídeos e fotos e compartilham o resultado com seus seguidores. Já com a última novidade, os vídeos ao vivo (os “lives”), lançada na última terça-feira (17), o Insta busca ainda mais o elemento da instantaneidade, colidindo com o rival Snapchat. Detalhes: