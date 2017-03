Interrupções prejudicam acesso ao Outlook

Uma variedade de serviços online da Microsoft sofreu interrupções por várias horas neste terça-feira na Europa Ocidental e no leste dos Estados Unidos, de acordo com sites de suporte técnico da empresa. A falha atingiu usuários do e-mail Outlook.com no Brasil.

Além do e-mail, também foram afetados o pacote de aplicativos Office 365, o serviço de jogos Xbox Live e o Skype.

O problema fez com que alguns usuários do Outlook.com não conseguissem acessar suas caixas de correio. Internautas relataram que o acesso ao e-mail Outlook.com já foi resolvido.

No começo da manhã, o site de status do XBox Live informava que o acesso aos serviços permanecia limitado. Já site de status do Skype dizia que os problemas que os usuários tiveram para fazer o login no Skype com suas contas da Microsoft estavam totalmente resolvidos.

No Brasil, internautas relataram dificuldades para acessar o Outlook,com

Alguem mais esta com problemas para entrar no @Outlook ? pic.twitter.com/a5oxNJgafX — Leonardo N. Cintra (@leonardoncintra) March 7, 2017

até o outlook resolveu tirar uma folga hoje — higu (@higorrez) March 7, 2017

(Com agência Reuters)