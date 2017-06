IA da Microsoft atinge pontuação máxima no jogo Pac-Man

A pontuação máxima do clássico jogo Pac-Man foi atingida pela primeira vez. Mas engana-se quem pensa que um ser humano conquistou o feito. A vitória foi de um sistema de Inteligência Artificial da Microsoft, que chegou aos 999.999 pontos – o limite – na versão de Pac-Man para o videogame Atari 2600. O recorde anterior, considerado até então imbatível, pertencia ao americano Abdner Ashman, que atingiu os 933.580 pontos no jogo.

O sistema de IA que superou a marca foi desenvolvido pela Maluuba, uma startup canadense que a Microsoft comprou no ano passado. De acordo com a empresa, a máquina foi programada para trabalhar separadamente. Ou seja, enquanto uma parte do sistema se concentrava em comer as pastilhas, a outra desenvolvia estratégias para fugir dos fantasmas. A cada jogada realizada corretamente, os componentes específicos recebiam uma recompensa. No final, todos os itens foram agrupados em um único sistema. Foi esse o que obteve o score perfeito.