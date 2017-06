Google usa Mulher-Maravilha para inspirar meninas a programar

O Google está usando o novo filme da Mulher-Maravilha, lançado nos cinemas na última quinta-feira (1), para incentivar garotas a programar. A empresa possui um site, Made With Code, no qual os usuários podem conhecer e praticar diversos conceitos da ciência da programação. Um dos desafios da plataforma é a codificação de cenas do filme usando princípios da programação, cujo objetivo é transformar trechos do longa em etapas do jogo DC Legends, da Google Play.

De acordo com o Google, é importante que a companhia desenvolva ações que inspirem mulheres a se tornar líderes da engenharia da computação, uma vez que elas representam apenas 22% dos desenvolvedores de jogos.

Além do site, a Google Play e a Made With Code, junto à Warner, distribuidora do filme, levarão 100 garotas à Los Angeles para que elas assistam o filme, joguem o game e completem a tarefa de codificação do jogo com as novas cenas.