Fundador do Facebook anuncia que será pai pela 2ª vez

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e sua mulher, Priscilla Chan, vão ser pais pela segunda vez. Eles estão esperando uma menina, anunciou ele em sua conta no Facebook.

Zuckerberg e Priscilla já são pais da menina Max, nascida em 2015.

O casal diz que não tinha certeza se poderia ter outra criança, pois a gravidez da primeira filha foi muito difícil.

“Não consigo pensar em um presente maior do que ter uma irmã e estou muito feliz que Max e nossa nova bebê vão ter uma à outra”, escreveu ele, que cresceu com três irmãs.

Zuckerberg tem um patrimônio líquido de 57,8 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes, embora em 2015 tenha prometido colocar 99 por cento de suas ações do Facebook em um novo projeto filantrópico com foco no potencial humano e na igualdade.

(Com agência Reuters)