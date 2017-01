“É mais fácil largar as drogas do que a internet”, diz hater

Reportagem publicada em VEJA nesta semana abordou como a disseminação do discurso do ódio tem prejudicado e sufocado as discussões nas redes sociais. Além de ouvir as vítimas do linchamento online, VEJA entrevistou os ditos haters — como são chamados, no termo em inglês, os promotores da intolerância virtual.

No caso do psicólogo Diego Novak, ele se defende dizendo que seu problema foi germinado ainda na infância, por ter sido alvo de bullying na escola. A reportagem exibe que, entre adolescentes americanos, 34% deles dizem ter sido vítimas diretas do ódio, enquanto 15% admitiram ter agido como haters em algum momento.

Novak buscou acompanhamento profissional para tratar de sua dependência em internet — e, principalmente, em espalhar comentários maldosos pelas redes sociais — e para controlar os impulsos que o fizeram interferir indevidamente na vida de outras pessoas, conhecidas ou não por ele.