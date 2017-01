Dica: novo recurso de fotos do Google economiza 75% de seu 3G

O Google anunciou ontem (27) a ferramenta RAISR (Rapid and Accurate Image Resolution), uma tecnologia de compreensão de imagem que, ao reduzir o peso de fotos, usa até 75% menos da banda larga de internet, no celular ou em contas fixas. A empresa afirmou que a novidade fará com que o usuário economize 3G/4G, sem sacrificar a qualidade das fotografias.

A tecnologia funciona analisando versões de baixa e alta qualidade da mesma imagem e, assim, identificando o que as diferencia. Segundo o Google, o resultado disso é que a RAISR cria uma espécie de “filtro do Instagram”, enganando o olho humano para que ele acredite que está vendo uma fotografia de alta qualidade.

O sistema, porém, ainda não é para todos e só está disponível na rede social (de não muito sucesso) Google+. Contudo, sabe-se que essa limitação é por ainda estar em testes — logo a novidade deve chegar a outras plataformas, em especial ao Android, o popular sistema operacional da empresa para smartphones e tablets.