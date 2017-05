Conheça os 10 países mais robotizados do mundo

A nação mais robotizada do mundo fica na Ásia. Segundo a Federação Internacional de Robótica, a Coreia do Sul é o país com a maior concentração de robôs industriais do planeta. O relatório aponta que a cada 10 mil trabalhadores, existem 531 robôs atuando na indústria sul-coreana.

Um pouco distante da líder dos ranqueados está a segunda colocada, Singapura, que conta com 398 robôs por 10 mil profissionais. Na terceira posição está o Japão, com o índice de 305/10 mil. Veja o gráfico com os 10 primeiros países do ranking.

Os primeiros colocados, somados a Taiwan, que aparece na sexta colocação (confira no gráfico), integram o bloco econômico dos “Tigres Asiáticos”, conhecidos pelo alto investimento em tecnologia, principalmente a partir de 1970. O bloco foi impulsionado pelo Japão durante a sua recuperação financeira pós-guerra, período no qual houve maior desenvolvimento no parque industrial e tecnológico.

De acordo com a Federação Internacional de Robótica, a média mundial é de 69 robôs industriais para 10 mil trabalhadores humanos. O Brasil não apareceu na lista dos 22 países com melhor posicionamento no ranking.