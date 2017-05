Conheça as dez cidades mais nerds do Brasil

Hoje, 25 de maio, é comemorado o Dia do Orgulho Nerd ou, como ficou mais conhecido, Dia da Toalha (em referência ao clássico O Guia dos Mochileiros das Galáxias). Para aproveitar a data, o site de vendas da Amazon divulgou quais são as dez cidades mais nerds do país. A lista foi determinada a partir da quantidade de vendas do departamento geek da loja para os municípios brasileiros com acima de 100 mil habitantes.

Florianópolis (SC) ganhou a disputa, seguida por Niterói (RJ). São Paulo é o estado com mais cidades na lista: dos dez municípios, seis são paulistas.

Confira o ranking completo:

Florianópolis (SC) Niterói (RJ) São Caetano do Sul (SP) Santos (SP) Porto Alegre (RS) São Carlos (SP) Curitiba (PR) São Paulo (SP) Campinas (SP) Vitória (ES)

E para fechar a ação de marketing, o site da Amazon oferece descontos especiais para comemorar a data. Livros impressos e digitais, HQs e graphic novels são vendidos com redução de 70% no preço; e a linha de Kindles conta com desconto de 80 reais.

Curiosidade: Por que Dia da Toalha?

O nome ‘Dia da Tolha’ foi inspirado no primeiro livro da série Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, considerado um dos clássicos da cultura geek. Na ocasião, o autor alerta os nerds sobre a importância da toalha para um mochileiro interestelar:

“A toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar. Em parte devido ao seu valor prático: você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla (…). Porém o mais importante é o imenso valor psicológico da toalha. Se um sujeito é capaz de rodar por toda a Galáxia, acampar, pedir carona, lutar contra terríveis obstáculos, dar a volta por cima e ainda assim saber onde está sua toalha, esse sujeito claramente merece respeito”.

Os fãs do autor logo se apropriaram da importância do objeto para dar nome ao dia do orgulho da cultura geek.