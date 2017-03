Carta ao leitor: Multidão de seguidores

VEJA tornou-se a maior e a mais prestigiada revista brasileira na forma tradicional dos veículos de imprensa — o papel impresso. Agora, é com orgulho que VEJA registra ter ultrapassado a marca de 7 milhões de seguidores no Facebook, a rede social mais popular do planeta. É uma prova notável da versatilidade do veículo também no mundo digital. A multidão de fãs consolida a posição de VEJA como a maior publicação brasileira no Facebook, superando os principais jornais diários e revistas semanais, como demonstra o gráfico ao lado. Esse desempenho honroso coloca a revista à frente de publicações de prestígio internacional, como os diários americanos The Washington Post e The Wall Street Journal.

O sucesso decorre do empenho de VEJA em chegar aos leitores onde quer que estejam — e, felizmente, os números mostram que eles têm respondido de modo extraordinário ao esforço da revista. Por isso, VEJA está presente em todas as redes sociais importantes da internet. Afora o Facebook, estamos no Twitter, no Instagram e no LinkedIn, e também em plataformas como o Spotify. Somando-se nossos seguidores em todos esses ambientes digitais, VEJA ultrapassa a marca dos 15 milhões.

Aos leitores e internautas, VEJA agradece — e oferece mais.

Há uma semana, o site da revista passou a incorporar o con­teú­do digital de PLACAR, a publicação mais relevante do esporte brasileiro. Os internautas agora têm acesso a notícias diárias ­sobre os campeonatos de futebol no Brasil e no exterior, além de textos, fotos e vídeos históricos que documentam momentos gloriosos do esporte nacional e seus atletas.

A cobertura esportiva está sob o comando do editor Silvio Nascimento, que trabalha há quase quinze anos em VEJA e cuja carreira inclui uma passagem de outros quatro anos por PLACAR na década de 80. A presença de Nascimento na liderança da equipe é uma garantia de que o conteúdo de PLACAR em VEJA.com combina a tradição e a precisão dos dois títulos.

Para ler a reportagem na íntegra, compre a edição desta semana de VEJA no iOS, Android ou nas bancas. E aproveite: todas as edições de VEJA Digital por 1 mês grátis no Go Read.