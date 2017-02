Brasileiros criam cadeira de rodas guiada por expressões faciais

Na semana passada, a startup brasileira Hoo.Box trouxe para a Campus Party 2017 um modelo de cadeira de rodas motorizada que pode ser controlada por meio da captura de expressões faciais. O projeto teve origem, em maio de 2016, durante pesquisas de alunos de pós-doutorado da Universidade de Campinas (a Unicamp).

A cadeira de rodas é acionada apenas com movimentos da face, o que ajuda pessoas que se encontram em situação de tetraplegia, a perda completa dos movimentos dos braços e das pernas. Paulo Pinheiros, CEO da Hoo.Box, explicou que o sistema funciona por meio de um kit batizado de Wheelie 7. O software é capaz de identificar as expressões faciais e transformá-las em impulsos elétricos que levam à movimentação da cadeira. “O interessante é que o Wheelie pode ser instalado em cadeira de rodas motorizadas comuns, vendidas no mercado”, ressaltou. “Não precisa ser acoplado a um equipamento especial”, completou.

O projeto, que ainda é um protótipo, recebeu apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (a FAPESP) e já possui unidades comercializadas devido à alta demanda que a empresa recebeu. Cada kit custa 3 000 dólares (aproximadamente 9 300 reais).