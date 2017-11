Bitcoin cai mais de US$ 1.000 em menos de 48 horas

O bitcoin caiu abaixo de 7.000 dólares nesta sexta-feira, caindo mais de 5%. Com isso, a moeda virtual registra uma perda de mais de 1.000 dólares desde que atingiu um recorde histórico na última quarta-feira.

A criptomoeda caiu para 6,8 mil dólares na bolsa Bitstamp, com sede em Luxemburgo.

Na quarta-feira, a moeda virtual chegou a 7.888 dólares após uma atualização de software programada para a semana que vem, que poderia dividir a criptomoeda em duas, ser suspensa.

Apesar de perder quase 7% por cento nesta semana, o bitcoin já subiu mais de 600%.

Bitcoin é a moeda virtual mais famosa no momento. Essa criptomoeda foi criada por um grupo de programadores para facilitar transações do mundo real na internet. Apesar do altíssimo risco de investir em bitcoins, a busca pela moeda virtual cresceu tanto que sua cotação disparou, atraindo a atenção de interessados em ganhar dinheiro rapidamente.

Apesar dos números encherem os olhos à primeira vista, analistas alertam que é preciso ter sangue frio e disposição ao risco para aplicar em criptomoedas. “Esse investimento não funciona para pessoas com um perfil mais conservador”, avalia o diretor de operações da corretora Foxbit, dedicada a fazer transações de moedas virtuais, Guto Schiavon.

Um dos problemas é que não existe uma regulamentação para a moeda nem um fundo garantidor para eventuais perdas dos investidores. As oscilações de valor são bruscas e facilmente atingem a casa de dois dígitos. Em setembro, o tuíte de uma corretora chinesa dizendo que não faria mais negócios com a moeda fez a cotação desabar 13% em um único dia.

(Com Reuters)