Americanos trocam seus carros por Uber

De acordo com uma pesquisa de opinião da agência de notícias Reuters, publicada na quinta-feira (25), aproximadamente 25% dos americanos venderam seus carros nos últimos 12 meses. Desse grupo, 9% dos entrevistados disseram adotar serviços de compartilhamento de carro como seu principal meio de locomoção.

Segundo o levantamento, cerca de 10% daqueles que participaram da enquete pretendem, dentro do próximo ano, vender seus carros e optar pelos serviços de motorista particular, como o do aplicativo Uber. A pesquisa evidencia que cada vez mais pessoas acreditam que o sistema de compartilhamento de veículos pode substituir a necessidade de ter o carro próprio.

Ainda de acordo com o levantamento, 39% dos americanos já usaram o serviço pelo menos uma vez, e 27% utilizam várias vezes na semana. Ou seja, para realizar as atividades triviais do cotidiano, como ir ao trabalho, por exemplo, recorre-se com frequência a esses apps.

No total, 587 pessoas responderam ao questionamento online entre os dias 5-11 de abril (2017).