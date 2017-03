Whey protein: estudos revelam novos benefícios

O whey protein, queridinho dos adeptos à musculação, também pode trazer benefícios à saúde que vão muito além da construção de músculos. De acordo com dois estudos realizados por pesquisadores da Universidade Newcastle, no Reino Unido, tomar o suplemento antes do café da manhã ajuda a prevenir o diabetes tipo 2.

A substância, vendida em pó, é derivada do soro do leite e também pode ser encontrada em alimentos como leite e queijo. Em um estudo com homens obesos, ela também se mostrou eficiente em melhorar os níveis de açúcar no sangue.

Prevenção do diabetes

No primeiro estudo, 12 homens obesos foram divididos em 2 grupos. O primeiro deveria descansar por 30 minutos e o segundo, andar na esteira pelo mesmo período, segundo informações da revista especializada Diabetes Times. Em seguida, os participantes receberam 20 gramas do suplemento ou um placebo antes de consumirem um café da manhã repleto de carboidratos.

Os resultados mostraram que, aqueles que tomaram whey protein antes da refeição não apresentaram pico de açúcar no sangue logo após se alimentarem.

Controle do nível de açúcar

No segundo estudo, 11 homens com diabetes tipo 2 receberam 15 gramas do suplemento. Os resultados, apresentados durante a Conferência de Profissionais de Diabetes do Reino Unido, mostraram que o nível de açúcar dos participantes se manteve estável. Os voluntários também se sentiram mais saciados, o que ajudou a controlar o desejo de petiscar antes to almoço.

“Nós sabemos que um alto nível de glicose após comer pode contribuir para um controle deficiente de glicemia e também pode ser prejudiciais à saúde cardiovascular. Nós mostramos que consumir uma pequena quantidade de proteína do soro de leite antes de uma refeição pode ajudar as pessoas a evitar os altos níveis de glicose no sangue e ajudá-las se sentirem mais satisfeitas após as refeições.”, disse Daniel West, autor do estudo, ao Diabetes Times.

Benefícios cardiovasculares

Uma pesquisa publicada em outubro do ano passado já havia mostrado efeitos benéficos do suplemento para a saúde cardiovascular. Cientistas da Universidade de Reading, no Reino Unido, concluíram que o suplemento pode ajudar a reduzir o risco de doença cardíaca ao baixar a pressão arterial, o colesterol e tornar os vasos sanguíneos mais saudáveis. Aqueles que tomaram o suplemento apresentaram um risco 8% menor de desenvolver uma condição cardíaca mortal.