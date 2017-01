Você sabia que é possível queimar calorias no trabalho?

Pesquisas científicas realizadas nos últimos anos já mostraram que é preciso se levantar por um tempo ao longo do dia para reduzir os malefícios de ficar muito tempo sentado na mesma posição. Agora, um pequeno estudo recente, realizado pela Universidade de Glasgow, no Reino Unido, sugere que, além de se preocupar com o tempo que permanece em pé, é preciso também prestar atenção na quantidade de vezes que você se levanta.

Para chegar aos resultados, dez voluntários foram incentivados a três situações: ficar sentados o dia inteiro; sentar-se e levantar-se algumas vezes, ficando em pé por 15 minutos; ou sentar-se e levantar-se várias vezes, ficando em pé por 90 segundos em cada vez.

Os homens queimaram mais calorias e gordura quando eles se levantaram com mais frequência ao longo de um período de oito horas (por 90 segundos em cada vez), do que quando eles permaneceram de pé por um tempo mais longo (15 minutos em cada vez) , mesmo que o tempo total em pé fosse o mesmo. No fim, aqueles que se levantaram mais vezes queimaram 76 calorias a mais do que os que ficaram em pé por 15 minutos.

Após quatro semanas, segundo os cálculos dos autores, essa atividade conseguiu reduzir o peso dos homens em até 2 quilos. A explicação para isso é que toda vez que nos levantamos ou nos sentamos, há uma ativação muscular, que requer gasto de energia.

Os pesquisadores alertam que os achados não significam que o movimento no trabalho é capaz de substituir o exercício físico frequente. “Podem apenas a ajudar a mitigar os efeitos deletérios de ficar sentado por longos períodos . Ajuda a ser mais ativo durante o dia”, explicou o fisiologista Tom Holland à revista TIME.