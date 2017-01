Você é ‘atleta de fim de semana’? Isso faz bem para a saúde

Exercitar-se apenas no final de semana pode ser tão benéfico para a saúde quanto praticar atividade física diariamente. De acordo com um estudo publicado recentemente na revista científica JAMA Internal Medicine, os benefícios à saúde para quem pratica toda a cota de exercícios recomendada para a semana no sábado e domingo são similares aos daqueles que realizam suas atividades físicas regularmente durante a semana.

Para chegar a essa conclusão, pesquisadores da Universidade Loughborough, na Inglaterra, e da Universidade de Sydney, na Austrália, monitoraram ao longo de 18 anos a saúde e a prática de atividade física de 63.591 pessoas com mais de 40 anos de idade na Inglaterra e na Escócia.

Benefícios similares

Os resultados mostraram que, no geral, pessoas que se exercitaram de alguma forma – regular ou irregularmente – apresentaram menor risco de morrer de câncer ou doenças cardiovasculares, quando comparadas com pessoas sedentárias.

Os “atletas de fim de semana” que cumpriram a cota semanal recomendada de exercícios – 150 minutos de atividade aeróbica moderada ou 75 minutos de atividade intensa – reduziram em 41% suas chances de problemas vasculares e em 18% as de câncer, comparados com quem não fez qualquer exercício. Já quem praticou exercícios regularmente em três ou mais dias da semana apresentou uma diminuição de 41% e 21% nos riscos de desenvolvimento desses problemas, respectivamente.

Mesmo quem praticou alguma atividade física, ainda que em quantidade “insuficiente”, apresentou uma queda de 37% no risco de doenças vasculares e 14% no de câncer.

Para Gary O’Donovan, autor do estudo e especialista em atividade física e saúde da Universidade Loughborough, o importante é se exercitar “com um propósito, fazer isso para melhorar sua saúde”, segundo informações da BBC Brasil. Ainda segundo ele, o comprometimento com um estilo de vida mais ativo deve vir acompanhado pela adoção de outros hábitos positivos, que contribuem para a boa manutenção da saúde.

Essas conclusão é uma boa notícia para os “atletas de fim de semana”, que, por algum motivo, deixam para realizar toda a atividade física indicada para a semana nos dias de folga. No entanto, a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte alerta para possíveis riscos para a saúde quando a prática de exercícios físicos é feita sem regularidade.

Recomendações

Atualmente, recomenda-se que pessoas com idades entre 19 e 64 anos pratique ao menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada, como pedalar ou caminhar em ritmo acelerado, ou 75 minutos de atividade física intensa, como corrida ou jogar tênis, por semana. Ainda é possível combinar sessões de diferentes intensidades, como correr por 30 minutos duas vezes por semana e caminhar uma vez por 30 minutos. Já exercícios de força, como musculação, devem ser praticados duas ou mais vezes na semana, envolvendo todos os músculos.

Como esse foi apenas um estudo observacional, não é possível estabelecer uma relação de causalidade entre a prática de exercícios e a redução dos riscos à saúde. Mas pesquisas anteriores mostraram que a atividade física associada a uma dieta saudável diminuem as chances de desenvolver uma série de doenças, como câncer, problemas cardíacos e diabetes tipo 2, assim como ajudam no controle de peso e da pressão arterial e na redução de sintomas de depressão.