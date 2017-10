Temer se submete a cistoscopia e deverá fazer cateterismo

O presidente Michel Temer se submeteu a uma cistoscopia no início da tarde desta quarta-feira. O objetivo do procedimento cirúrgico é tratar a causa da obstrução urinária, devido à qual foi internado hoje no Hospital do Exército, em Brasília.

A provável causa é uma hiperplasia prostática, o aumento da próstata. Trata-se de um problema agudo: na noite de ontem, ele teve um jantar tranquilo, sem qualquer mal estar. Ele só se sentiu mal hoje, quando estava no Palácio do Planalto acompanhando, à distância, a votação pela Câmara dos Deputados de uma nova denúncia contra ele.

Ainda nesta semana, Temer deverá passar por um check-up para que seja avaliada a saúde do trato urinário e do coração. É provável que a bateria de exames inclua um cateterismo.