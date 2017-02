SUS: informar a cor do paciente agora é obrigatório

A partir de hoje, profissionais de saúde que trabalham no Sistema Único de Saúde (SUS) deverão coletar informações sobre a cor ou etnia dos pacientes. De acordo com a portaria publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União, os dados são relevantes para o estudo do perfil epidemiológico dos diferentes grupos populacionais do Brasil. Ainda na publicação, a pasta se compromete a apresentar um relatório anual sobre a situação da saúde da população negra no Brasil.

No momento do atendimento, os funcionários deverão perguntar ao paciente se ele se declara branco, preto, amarelo, pardo ou indígena. Caso o usuário não esteja em condições de responder, a pergunta deve ser dirigida a familiares ou responsáveis. Na ausência de alguém que possa responder, o próprio profissional deverá preencher o campo.

Segundo informações do G1, as informações serão levadas em conta no planejamento de políticas públicas que considerem as necessidades específicas de cada grupo e no combate à discriminação racial nos serviços de saúde. A medida faz parte do esforço para implementar a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.