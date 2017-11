SUS incorpora medicamento para Alzheimer

Nesta quinta-feira o Ministério da Saúde incorporou ao Sistema Único de Saúde (SUS) o medicamento memantina para pacientes com Alzheimer moderado e grave. A substância age impedindo a ação do excesso do glutamato nos neurônios. Em níveis elevados, o glutamato facilita a entrada de cálcio nas células neuronais, levando-os à morte.

Em pacientes graves, o tratamento deve ser combinado com um medicamento inibidor de colinesterase, substância que inibe a ação de enzimas que destroem a acetilcolina, neurotransmissor atuante na memória. Já nos casos leves, a memantina pode ser usada isoladamente.

A recomendação da incorporação da terapia foi feita em julho por uma comissão de avaliação que concluiu: “apesar do tamanho do efeito ser pequeno, ele é significativo e influencia favoravelmente a qualidade de vida dos doentes e cuidadores”. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), em até 180 dias o medicamento deverá estar disponível no SUS.

Alzheimer

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa causada pelo acúmulo das proteínas beta-amiloide e tau no cérebro. Seus efeitos são neurodegeneração gradual e demência caracterizas por perda cognitiva progressiva, sintomas neuropsiquiátricos (comportamentais) e prejuízo das atividades da vida diária (funcionais) dos doentes.

Acomete 1% da população entre 65 e 69 anos, 33% dos indivíduos com mais de 85 anos e compromete mais de 35 milhões no mundo. Não existe cura para a doença, mas os tratamentos atuais são capazes de diminuir os sintomas.