Sete fatos que talvez você não saiba sobre as estrias

As estrias – linhas brancas, vermelhas ou roxas na pele – são comuns, mas odiadas pela maioria das pessoas que as têm. E, mesmo que você não odeie suas estrias, não é algo que costuma-se exibir. Por isso, quando a modelo Chrissy Teigen, casada com o cantor John Legend, publicou uma foto das linhas brancas na sua coxa e disse que gostava do desenho formado pelas estrias em sua pele, a imagem causou um rebuliço nas redes sociais, de acordo com informações da BBC Brasil.

As estrias, que em inglês também são chamadas de tiger stripes (algo como listras de tigre em tradução livre), ocorrem devido ao rompimento das fibras elástica da pele após um rápido estiramento. “É um rompimento do colágeno que é visível na superfície da pele”, descreveu Sweta Rai, da Associação Britânica de Dermatologistas, à rede britânica BBC. Inicialmente, as marcas são vermelhas ou roxas e, com o tempo, ganham um tom esbranquiçado.

No entanto, as indesejadas – ao menos pela maioria das pessoas – marquinhas possuem algumas peculiaridades. A BBC Brasil listou sete aspectos das estrias que talvez você não conheça.