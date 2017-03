Saiba quais são as novas tendências da cirurgia plástica

A procura por procedimentos cosméticos continua crescendo nos Estados Unidos, país líder no ranking de cirurgias plásticas. O relatório anual da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, divulgado na quarta-feira, mostrou que não houve grande alteração na quantidade de cirurgias realizadas entre 2015 e 2016, mas sim nas principais tendências.

De acordo com o levantamento, foram realizados cerca de 1,8 milhão (4% a mais do que em 2015) de procedimentos cosméticos cirúrgicos, cujo “top cinco” foi: aumento do seios, lipoaspiração, rinoplastia, cirurgia na pálpebra, lift de face. E aproximadamente 15,5 milhões (3% a mais do que no ano anterior) de procedimentos minimamente invasivos. Os cinco mais realizados nesta categoria foram: botox, preenchimento, peeling químico, depilação a laser e microdermoabrasões como peeling de cristal ou diamante.

Novas tendências

Pela primeira vez, foram incluídos dados sobre labioplastia, cirurgia para rejuvenescer a parte íntima da mulher. Em relação a 2015, houve um aumento de 39% no número de procedimentos realizados. Também houve um aumento na procura de procedimentos que usam gordura retirada de um lugar do corpo para aumentar outro. A gluteoplastias (aumento do tamanho do glúteo) com o uso de gordura retirada do corpo do próprio paciente aumentou 26% e o aumento dos seios pela mesma técnica, 72%.

“Os cirurgiões plásticos retiram a gordura indesejada de um paciente de seu abdômen por meio de lipoaspiração e injetam-na em outras partes, como rosto, nádegas ou seios, com o objetivo de levantar, aumentar ou rejuvenesce-las. Como o material injetado é a própria gordura do paciente, os resultados normalmente duram mais do que os enchimentos sintéticos.”, afirmou Debra Johnson, presidente da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos.

Outros procedimentos que ganharam popularidade no ano passado incluem operações baseadas em “bolsas de gordura”, como sob o queixo, procedimentos não invasivos para redução de gordura, como tecnologias que “congelam” a gordura ou que “apertam” a pele para atingir gordura e diminuir a flacidez.

Seios menores

Segundo o cirurgião plástico de Nova-York Stafford Broumand, em entrevista à CNN, embora o aumento de seios continue sendo o campeão, houve uma mudança na característica do implante. “Entre os anos 1990 e 2000, os implantes eram maiores. Hoje, as pacientes estão procurando próteses de tamanho moderado.”, disse.

Para o rejuvenescimento da face, os pacientes também estão procurando mudanças menos bruscas e optando por procedimentos que preencham, no lugar daqueles que retiram um pedaço e esticam, afirmou Brian Wong, cirurgião facial da Universidade da Califórnia em Irvine, nos Estados Unidos, à CNN.

Preenchimento

O aumento da procura por preenchimentos também foi influenciado pela popularização do seu uso nos lábios. Em 2015, a modelo Kylie Jenner, irmã da socialite Kim Kardashian, admitiu com apenas 17 anos que fazia preenchimento labial.

Para pessoas interessadas em qualquer procedimento cosmético, Debra aconselha procurar um cirurgião certificado e bem treinado no procedimento desejado.