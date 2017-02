Saiba quais repelentes não evitam picadas de mosquitos

Segundo a pesquisa da Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, publicada nesta quinta-feira, no Journal of Insect Science, muitos produtos que prometem repelir insetos, como o Aedes aegypti, na verdade, não funcionam. Foram testados 11 tipos de repelentes do mercado, entre eles a vela de citronela, e a maioria apresentou eficácia menor do que a anunciada nas embalagens.

A técnica utilizada para descobrir a eficácia dos produtos teve a participação de voluntários, colocados em um túnel ventilado, a uma distância de aproximadamente um metro dos mosquitos. A eficácia de cada produto era avaliada de acordo com a distância que os mosquitos se mantinham das vítimas.

Produtos à base de hortelã-pimenta, capim-limão e icaridina, substância encontrada na pimenta, apresentaram baixa eficácia. Já a vela de citronela combinada com a pele humana atraiu ligeiramente mais mosquitos do que a isca humana sozinha. No entanto, a diferença não foi estatisticamente significativa. Outros produtos, compostos por citronela e geraniol, também não apresentaram efeito.

Apesar dos resultados, em geral, negativos, o teste mostrou que dispositivos repelentes a base de DEET e PMD (óleo de eucalipto-limão) são altamente eficazes e de maior duração, reduzindo em até 60% a atração dos mosquitos.