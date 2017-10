Saiba como emagrecer com 30 minutos de exercícios semanais

A maioria das pessoas adoraria perder uns quilinhos e entrar em forma em tempo para as festas de final de ano, certo? Um especialista da Universidade Newcastle, na Inglaterra, desenvolveu um programa que promete te fazer emagrecer até seis quilos, com apenas 30 minutos de exercícios por semana, até o natal.

“Nas minhas duas décadas trabalhando na área eu desenvolvi um plano que ajuda as pessoas perderem cerca de seis quilos, dormirem melhor, equilibrar seu nível de açúcar no sangue e melhorar sua saúde cardíaca e até prevenir a demência.”, afirmou Mike Trenell,professor de movimento e metabolismo na Newcastle, ao jornal britânico on-line Daily Mail.

Treinos curtos e intensos

Um dos segredos da estratégia, segundo informações do Daily Mail, é a combinação de treinos curtos, mas super intensos na maioria dos dias. O exercício proposto, conhecido como HIIT (High-Intensity Interval Training, algo como treinamento de intervalo de alta intensidade), consiste em sete minutos de tiros de alta intensidade alternados com períodos de recuperação.

“Os benefícios em longo prazo de treinamentos de intervalo são semelhantes ou, em alguns casos, ainda melhores do que o exercício aeróbio regular, de duração mais longa e de intensidade moderada”, afirma o preparador.

Exemplos de atividades de “tiro” – que são realizadas por cerca de 30 segundos cada rodada – incluem flexões, agachamentos, saltos, subir e descer um degrau ou correr sem sair do lugar. No total, são sete tiros intercalados com pequenos períodos de repouso, que começam em 50 segundos, mas são reduzidos a 30 segundos com o passar das semanas. Tudo isso, é precedido por 90 segundos de aquecimento e dois minutos de alongamento, para reduzir a dor muscular e o risco de lesões.

Alimentação é essencial para um bom resultado

Entretanto, Trenell, afirma que a alimentação é um ponto chave no processo. “Se você quer perder peso, é preciso se exercitar mais e comer menos. O que as pessoas tendem a fazer quando querem emagrecer é praticar mais atividade física ou comer menos e nenhuma dessas atitudes sozinhas funciona bem.”

Segundo ele, isso acontece porque aqueles que se exercitam muito tendem a aumentar a quantidade de alimentos ingeridos e aqueles que só fazem dieta, simplesmente não melhoram a forma física.

Entre as suas recomendações de alimentação estão abandonar bolos, doces, biscoitos e carnes processadas, comidas com alto teor de gordura saturada, além de cerais matinais e pão branco, que são ricos em açúcar e causam picos de açúcar no sangue. E substitui-los por comidas que liberam energia lentamente, como cerais integrais, nozes e azeite extra virgem.

“Dependendo do seu peso inicial e do quanto você se esforçar, é possível perder até seis quilos. Mas não se esqueça de procurar um profissional especializado antes de começar qualquer dieta ou plano de exercícios intensos”, ressalta Trenell.