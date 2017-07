Quer emagrecer? Tomar um café da manhã farto pode ajudar

Quer emagrecer? Comer mais no café da manhã e reduzir a quantidade de refeições ao longo do dia podem colaborar com a perda de peso. É o que mostra um novo estudo publicado no periódico científico Journal of Nutrition.

Pesquisadores da Universidade Loma Linda, nos Estados Unidos, e da República Tcheca analisaram dados de mais de 50.000 pessoas sobre seus hábitos alimentares e quanto pesavam durante um período de sete anos. Eles descobriram que quatro fatores eram responsáveis pelas menores taxas de Índice de Massa Corporal (IMC): comer uma ou duas refeições por dia, ficar em jejum por 18 horas, tomar café da manhã e fazer com que a primeira ou a última refeição do dia (horas antes de dormir) fossem as mais calóricas.

Calorias diárias

Muitos médicos recomendam que as pessoas façam um jantar leve algumas horas antes de ir para a cama. No entanto, o estudo mostrou que pular o jantar e jejuar por até 18 horas durante a noite pode ser melhor para quem deseja emagrecer. Além disso, fazer mais de três refeições por dia ou fazer lanches entre as refeições regularmente pode aumentar o IMC. De acordo com Hana Kahleova, as dietas famosas que aconselham dividir as calorias durante o dia, fazendo várias refeições, podem não funcionar para todo mundo.

“Nosso estudo sugere que, em adultos relativamente saudáveis, comer com menos frequência, sem lanchar, consumir café da manhã e fazer a maior refeição do dia pela manhã pode ser um método eficaz para prevenir o ganho de peso a longo prazo”, disseram os autores ao jornal britânico on-line The Telegraph.

Café da manhã

A ideia de investir no café da manhã como a principal refeição do dia para prevenir o ganho de peso já é antiga. Em outro estudo, Daniela Jakubowicz, autora do livro The Big Breakfast Diet (A dieta do grande café da manhã, em tradução livre), descobriu que é mais provável que a pessoa se sinta satisfeita ao longo dia, comendo menos, quando ela consome a maior parte das calorias diárias pela manhã. Segundo a especialista, comer chocolate de manhã, quando nosso metabolismo está mais ativo, também pode ajudar a reduzir a vontade de comer doces no resto do dia.