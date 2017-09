Pulseira promete aliviar enjoo em viagens

Você costuma ficar enjoado durante longas viagens de carro, ônibus ou avião? O problema, conhecido como cinetose ou mal do movimento, ocorre quando o cérebro recebe sinais de que está se movimentando e parado ao mesmo tempo. Mas uma pulseira que utiliza uma técnica chamada ponto de acupressão, promete acabar com a incômoda sensação de forma simples.

Acupressão

A acupressão é uma técnica holística chinesa semelhante a acupuntura – a diferença é que não utiliza agulhas, somente a pressão nos diferentes pontos de referência que, segundo o método, transportam energia por determinadas regiões do corpo e podem sofrer bloqueios, que causam dores e problemas de saúde.

O estímulo da pulseira ocorre em um ponto de pressão no punho, meridiano principal do pericárdio, conhecido como Nei Guan ou CS6, localizado três dedos abaixo da palma da mão, entre os tendões. Como forma de pressioná-lo, o acessório possui um pequeno botão interno, que deve ser mantido nessa posição. Além do efeito contra enjoos, o ponto de acupressão está associado também ao alívio de dores de cabeça e da síndrome do túnel do carpo, assim como náuseas e vômitos da gravidez.

Conjunto de sintomas

Segundo José Eduardo Tambor, acupunturista do Hospital e Maternidade São Luiz, Itaim, em São Paulo, para funcionar, o ideal é que a pressão seja exercida exatamente no local determinado com um ou dois centímetros de profundidade, o que só é alcançado pela agulha.

A acupuntura ajuda no tratamento de náuseas associadas à quimioterapia e à hiperemese gravídica, por exemplo, através de um conjunto de pontos harmônicos que são definidos após o diagnóstico. “Em muitos casos, não é só um único ponto que acessa os sintomas. São um conjunto de sintomas e processos de adoecimento que precisam ser tratados”, disse Tambor.

Funciona?

De acordo com o especialista, o CS6 é um dos pontos de acupressão mais usados devido a sua capacidade de acalmar a mente e proteger o indivíduo das emoções. No entanto, somente a pressão sobre o ponto talvez não tenha o mesmo efeito – não existem estudos suficientes que comprovem a eficácia da massagem. “A ideia da pulseira é boa, mas não sei dizer se realmente funciona. Seriam necessários estudos para testar a eficácia, eliminando a possibilidade de efeito placebo.”

Outras opções naturais para tentar evitar o enjoo durante viagens são: preferir alimentos leves antes do evento, evitar ler, abrir a janela, sentar-se em um local próximo à região central do veículo, pois tende a balançar menos. Também existem alguns medicamentos que previnem o mal-estar, mas sua utilização deve estar sempre associada à uma recomendação médica.