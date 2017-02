O modo como você faz arroz pode prejudicar sua saúde

Como você costuma cozinhar o arroz? Se você utiliza o dobro de água para a quantidade de arroz, você pode estar colocando sua vida em risco. Segundo especialistas, o arroz pode conter vestígios de arsênico, uma substância altamente tóxica que pode trazer diversos riscos para a saúde. A boa notícia é que experimentos mostraram que o modo de preparo pode ajudar a reduzir consideravelmente os níveis do veneno no alimento. Infelizmente, o modo mais comum de prepará-lo – duas medidas de água para uma de arroz – não é o ideal.

De acordo com informações do jornal britânico The Telegraph, o produto químico contamina o arroz como resultado de toxinas industriais e pesticidas presentes há décadas no solo e que continuam contaminando o alimento. Em geral, o arroz tem dez vezes mais arsênico inorgânico do que outros alimentos e, segundo a Autoridade Europeia de Padrões Alimentares pessoas que ingerem quantidades muito grandes do alimento estão expostas a concentrações preocupantes da substância.

A exposição crônica ao arsênico foi associada a uma série de risco à saúde, incluindo problemas de desenvolvimento, doenças cardíacas, diabetes, danos ao sistema nervoso e até mesmo aos cânceres de pulmão e bexiga.

Para analisar os níveis de arsênico no arroz preparado, Andy Meharg, um especialista da Universidade Queen em Belfast, na Irlanda, testou três formas diferentes de cozinhar o alimento, em um experimento realizado para o programa da BBC Trust me, I’m a Doctor, algo como “Confie em mim, sou médico”, em tradução livre para o português.

No primeiro, ele usou uma proporção de duas partes de água para uma parte de arroz, onde a água ferve durante o cozimento.

No segundo, com cinco partes de água para uma parte de arroz, os níveis de arsênico foram reduzidos quase pela metade. Já no terceiro método, onde o arroz ficou de molho durante a noite, os níveis da toxina foram reduzidos em 80%.

Portanto, na próxima vez que você for fazer arroz, considere lavá-lo bem antes, aumentar a quantidade de água ou deixá-lo de molho na noite anterior.