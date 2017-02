Nariz escorrendo? Seu travesseiro pode ser o vilão

Se seu nariz escorre constantemente, mesmo fora da época da gripe e dos resfriados, você pode ser alérgico às fezes das centenas de ácaros que vivem em seu travesseiro, afirmam os cientistas. Muitas das células mortas se acumulam na cama, e, se o travesseiro já tem mais de dois anos, 10% de seu peso pode estar relacionado aos ácaros.

“Ácaros em si não carregam doenças. É das fezes que temos alergia. Eles podem causar coriza, coceira nos olhos, lacrimejamento e tosse. Se as pessoas têm asma, isso pode piorar”, afirma Lisa Ackerley, médica especialista em saúde ambiental do The Hygiene Doctor, do Reino Unido, segundo o jornal britânico The Sun.

No entanto, embora os sintomas sejam desagradáveis, os ácaros não apresentam sérios riscos para a saúde. “Se não está incomodando, então não há com o que se preocupar. Mas se você está tendo problemas com sua saúde, então é preciso fazer algo”, acrescenta Ackerley.

Dicas para se livrar dos ácaros

Não faça a cama pela manhã. Os ácaros precisam de calor e umidade para sobreviver. O local desorganizado cria um ambiente hostil.

Lave seu travesseiro e em seguida coloque na máquina de secar. O calor da máquina é capaz de matá-los.

Evite secar roupas em aquecedores, já que, novamente, a umidade torna o ambiente propício para os ácaros.

Mantenha a temperatura da sua casa um pouco mais fria e utilize aspirador de pó.

“Quanto mais limpa for sua casa, menor a quantidade de poeira e, consequentemente, haverá pouco alimento para os ácaros. Ao lavar as roupas, prefira água quente para matá-los por completo”, explica a especialista.