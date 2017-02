Marisa Letícia volta ao coma induzido

A saúde da ex-primeira-dama se agravou ainda mais. Os médicos decidiram colocá-la novamente no coma induzido. A sedação havia sido retirada ontem, terça-feira, pela manhã.

O quadro todo piorou. O cérebro apresenta inchaço e a circulação sanguínea no órgão está ruim.

Hoje no início do dia ela havia sofrido de anisocoria, caracterizada pelo tamanho desigual das pupilas. A condição mostra que uma região importante do tronco cerebral pode estar sofrendo com hemorragia.

A ex-primeira-dama dama sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico na última terça-feira (24). Do tipo mais grave, consiste na ruptura da parede da artéria, com ocorrência de hemorragia.