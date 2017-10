Ivete Sangalo explica os benefícios da musculação na gravidez

Aos quatro meses de gestação de gêmeas, Ivete Sangalo mantém sua rotina de exercícios físicos; porém mais moderados.

A cantora usou o recurso “stories”, do Instagram, para compartilhar alguns movimentos que tem praticado e para mostrar uma explicação de seu personal trainer:

“Exercícios diminuem a tensão na musculatura abdominal, feitos com a gestante sentada. Mas é sempre preciso avaliar caso a caso”, disse o personal. “E avaliar também se a mãe tem a prática de exercícios”, completou Ivete Sangalo.

O personal explicou a função dos exercícios durante a gestação. “Para quem já vem treinando ao longo de muitos anos, a atividade é muito mais pensada no pós-gravidez do que durante a gravidez”, explicou o profissional em relação à cantora. “A nossa ideia é manter seu condicionamento físico e força para a hora do seu retorno (aos palcos)”, disse.

A cantora alertou ainda para as mulheres redobrarem os cuidados com possíveis doenças que podem surgir durante a gravidez.

Na semana passada, a cantora publicou um vídeo em que dança uma de suas músicas após o treino. “Botando as meninas pra receber oxigênio do bom!”, escreveu na legenda.