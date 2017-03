Iogurte pode ter efeito no tratamento da depressão, diz estudo

Pessoas com depressão poderão em breve ter um novo e inusitado aliado na luta contra a doença: o iogurte. Um estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, mostrou que os lactobacilos, bactéria probiótica encontrada no iogurte, regulam o nível de um metabólico chamado kynurenine, cujo aumento está associado à depressão.

Tratamento natural

De acordo com os autores, a descoberta mostra que o aprofundamento na compreensão do microbioma intestinal pode nos permitir tratar a saúde mental naturalmente, eliminando as drogas tóxicas. “A grande esperança para este tipo de pesquisa é que não precisaremos nos preocupar com drogas complexas e efeitos colaterais quando podemos apenas lidar com o microbioma. Seria mágico apenas mudar sua dieta, mudar as bactérias que você ingere, e consertar sua saúde – e seu humor.”, disse Alban Gaultier, coordenador do estudo.

Bactérias aliadas da saúde

Seu experimento mostrou que quando ratos foram submetidos ao estresse – um dos fatores de risco da depressão – a única alteração na composição do microbioma intestinal foi a perda de lactobacilos, seguida pelo aumento do níveis de kynurenine no sangue e do aparecimento de sintomas de depressão. Por outro lado, o simples fato de inserir a bactéria em sua alimentação fez os sintomas praticamente desaparecerem.

“Uma única cepa de lactobacilos já é capaz de influenciar o humor. Essa é a mudança mais consistente que nós observamos em diferentes experimentos e diferentes configurações que chamamos perfis de microbioma. Vimos que os níveis de lactobacilos se correlacionam diretamente com o comportamento desses camundongos.”, explicou Ioana Marin, coautora do estudo.

Com base nas novas descobertas, Gaultier planeja começar a estudar se o efeito também acontece em humanos. Promissoramente, as mesmas substâncias biológicas e mecanismos pelos quais os lactobacilos afetam o humor de camundongos também são vistos em seres humanos, sugerindo que o efeito pode ser o mesmo.

Tratamento complementar

Entretanto, os pesquisadores ressaltam que o iogurte ainda não deve ser visto como um tratamento único. Embora não haja mal em pessoas com depressão comerem iogurte, em hipótese alguma elas devem parar o tratamento sem consultar seus médicos.