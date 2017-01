Ioga com cerveja, uma nova modalidade de atividade física

Se você nunca achou que cerveja e ioga combinam, você está por fora da última novidade no campo do relaxamento. A “BeerYoga”, atividade que une a prática da milenar arte de relaxamento e meditação – ioga – com o poder refrescante e também de certa forma relaxante da cerveja. É claro que a novidade tinha que ter sido difundida na Alemanha, país amante da bebida.

A grande disseminadora da nova modalidade e relaxamento/atividade física é a empresa alemã BierYoga, que, em seu site, define a atividade como o “casamento de dois grandes amores. Ambos são terapias centenárias para a mente, o corpo e a alma. O prazer de beber cerveja e a consciência da ioga se complementam, e criam uma experiência revigorante”. E após fazer a prática cair nas graças dos hipsters de Berlim, agora leva o exercício à Austrália.

Mas você se engana se acha que a BeerYoga é só um passatempo. “BeerYoga é divertido, mas não é brincadeira. Nós pegamos as filosofias da ioga e combinamos ao prazer de beber cerveja para alcançar um nível mais alto de consciência”, escreveu Jhula, instrutor de ioga e fundador da modalidade.

Embora tenha sido difusor do conceito, Jhula explicou à publicação alemã Ex Berliner que a ideia não foi sua. Ele teve contato com a prática pela primeira vez em um Burning Man, festival anual que acontece no deserto de Nevada, nos Estados Unidos.

A aula com duração de uma hora mistura risos e piadas sobre a paz interior e as alegrias da cerveja aos movimentos sincronizados da ioga em nível iniciante e amigável. O valor é de cinco euros (cerca de 17 reais) pela sessão de uma hora, realizada sempre em lugares diferentes, como bares, festivais e até mesmo em festas de aniversário. Por mais seis euros (cerca de 20 reais) você compra duas cervejas para usar e beber durante a aula. Será que essa moda chega logo por aqui?