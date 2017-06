Há exageros nos pedidos de exames?

Roberto Kalil Filho, diretor da divisão de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês e do Instituto do Coração, em São Paulo, debate sobre uma das questões mais atuais e polêmicas da medicina moderna em vídeo realizado por VEJA. A discussão tem ganhado cada vez mais espaço na medicina moderna sobretudo pela difusão dos aparelhos de imagem sofisticados que diagnosticam doenças com extrema precisão. Kalil discorre sobre as vantagens no uso da tecnologia – e seus limites. Confira abaixo: