Febre amarela chega ao Espírito Santo e crescem os casos em Minas

O número de casos suspeitos de febre amarela em Minas Gerais (MG) subiu para 206, com 53 mortes informadas e quatro óbitos confirmados em 29 municípios. De acordo com o Ministério da Saúde, o Espírito Santo (ES) também notificou seis casos suspeitos de febre amarela silvestre, em quatro municípios localizados da região oeste do Estado, na fronteira com Minas Gerais.

A medida de combate ao surto anunciada pelo governo nesta quarta-feira é a intensificação da vacinação nos estados com casos suspeitos e naqueles de fronteira com Minas Gerais, como Bahia (BA) e Rio de Janeiro (RJ). A Bahia já fazia parte da área de recomendação para vacinação contra febre amarela e agora, 14 municípios do Rio de Janeiro, localizados na fronteira com MG, foram incluídos provisoriamente na vacinação.

Doses extra

O Estado de Minas Gerais receberá reforço de 1,6 milhão de doses da vacina contra a febre amarela para os 29 municípios com casos suspeitos de febre amarela vacinal ou silvestre. Para o Espírito Santo serão destinadas 500.000 doses para 26 cidades do localizadas na fronteira com Minas Gerais, 350.000 doses extras da vacina para 14 municípios do Rio de Janeiro e 400.000 doses para a Bahia.

Vacinação imediata

Para Eduardo Hage, diretor do departamento de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, “a vacinação para viajantes ou [pessoas] em áreas de risco é imediata”.