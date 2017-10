Espumante que não dá ressaca chega ao mercado

Recusar uma, duas ou três taças de um bom espumante em festas familiares ou de casamentos, parece ser tarefa quase impossível para a grande maioria das pessoas.

Mas tão difícil quanto não beber, é sair ileso das comemorações, sem aquela dor de cabeça que insiste em ficar no dia seguinte.

Pensando nisso, um fabricante resolveu lançar um prosseco que promete não dar ressaca: trata-se do Organic Prosecco Spumante, da rede inglesa de supermercados Lidl.

Feito com uvas orgânicas, cultivadas em cavas limpas com água reciclada, e geridas em vinhas sem o uso de fertilizantes químicos, também tem um preço convidativo: custa apenas £7.99 (cerca de R$ 33) a garrafa.

Mas por que não dá ressaca? Há explicação.

Richard Bampfield, consultor de vinhos da rede, explicou que os produtores do Organic Prosecco Spumante fizeram uma nova bebida com menor quantidade de sulfitos — responsáveis por causar as terríveis dores de cabeça.

Também conhecido como dióxido de enxofre, a substância é geralmente inofensiva, pois atua como conservante e é comumente encontrada em vinhos e diversos outros alimentos.

Especialistas acreditam que um número menor de pessoas seja menos sensível aos sulfitos e, por isso, deva escapar da ressaca. Mas talvez não funcione para todo mundo.

É preciso lembrar que o excesso de álcool causa desidratação e, intercalar taças alcoólicas com água, será sempre uma boa pedida.