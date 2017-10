Conheça os 39 exercícios que mais queimam calorias

Que ao menos uma hora de atividade física semanal é essencial para melhorar o condicionamento físico, além da capacidade cognitiva, não é novidade. Agora a ciência de dedica aos estudos dos efeitos do emagrecimento dos exercícios. Com base no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, pesquisadores da Clinica Mayo, uma das organizações de pesquisas médicas mais conceituadas do país, classificaram os 39 exercícios que mais queimam calorias.

Tudo depende, é claro, da intensidade da atividade e do peso do praticante (quanto mais pesado, mais calorias se perde, naturalmente).

Conheça a lista a seguir e o cálculo médio da queima calórica de cada um — por hora do exercício.

1. Corrida (à uma velocidade de 12 km/h) 861 – 1,074 cal

Quando Usain Bolt quebrou o recorde mundial de 100m, ele estava acelerando a 43km/h. Então, pensar em correr à 12km/h pode ser atividade relativamente fácil.

2. Pular corda – 861-1,074 cal

Além de divertido, é uma ótima opção para perder muitas calorias.

3. Futebol – 752-937 cal

De acordo com último censo global realizado pela FIFA, estima-se que existam 265 milhões de pessoas que jogam futebol.

4. Taekwondo – 752-937 cal

Esta arte marcial coreana se concentra em belos chutes em direção à cabeça. Para se ter uma ideia, somente na Grã-Bretanha há mais de 20.000 membros na Associação de Taekwondo. Somente lá, há mais de 600 academias especializadas no esporte.

5. Natação, com movimentos rápidos – 715-892 cal

A natação é um tipo de exercício que envolve o corpo inteiro e isso é ótimo para as articulações. Movimentos bem desempenhados e feitos com rapidez garantem muitas calorias a menos.

6. Subir escadas correndo – 657-819 cal

Além de definir coxas e glúteos, incluir subidas de escadas ao treino queima muitas calorias. De acordo com estudo do jornal britânico de medicina esportiva, mulheres sedentárias que passaram a subir degraus correndo, não só aumentaram a capacidade aeróbica máxima em 17,1 % , como reduziram o colesterol “ruim” em 7,7% – além de observarem perda de peso, em uma hora de treino. E o melhor: qualquer escada de casa serve.

7. Corrida leve (à uma velocidade de 8kmh) – 606-755 cal

Correr mais rápido obviamente gasta mais calorias. Mas, praticar o exercício em ritmo razoável, também gasta. Tente correr em ritmo moderado, a cerca de 8 km/h, por uma hora e veja o resultado.

8. Tênis – 606-755 cal

Estudos de jogadores de tênis ao longo da vida descobriram que os ossos no braço usados ​​para balançar a raquete têm uma maior massa óssea do que aqueles no braço não utilizados.

9. Escalada – 606-755 cal

Cada parede de escalada é um quebra-cabeça, pois seu cérebro precisa descobrir os próximos passos para as mãos e os pés. Treinando a mente e o corpo.

10. Futebol americano – 584-728 cal

Certo, este foi um estudo americano, então isso não é nada a ver com Wayne Rooney voando uma pipa. Não, é um pouco de futebol americano – onde os grampos e os capacetes são substituídos por fitas e boas vibrações.

11. Basquete- 584-728 cal

Basquete é daqueles esportes ótimos para exercitar a coordenação motora. É preciso mirar o cesto, correr batendo a bola, se desvencilhar do adversário e, suar a camiseta.

12. Patinação- 548-683 cal

Ao patinar, você faz força com as pernas para o lado. O movimento fortalece o exterior do seu glúteos e é bastante divertido.

13. Aeróbico de alto impacto – 533-664

Os exercícios de alto impacto incluem corrida, saltos e outras sequências misturadas. é preciso abaixar, tocar o chão, pular, subir rapidamente etc.

14. Raquetebol- 511-637 cal

À primeira vista, o esporte muito praticado pelos britânicos lembra o squash: ambos são atividades de raquete, jogados em quadras fechadas e com bolas de borracha. As diferenças estão nas regras do jogo, tamanho da quadra e no tipo de raquete. É tão divertido quanto.

15. Patinação no gelo – 511-637 cal

A patinação no gelo é benéfica para as articulações, já que é de baixo impacto, além de melhorar equilíbrio e coordenação. Ótimo para todas as idades.



16. Mochilar – 511-637 cal

Qualquer viagem ao estilo de mochileiros, com bagagem nas costas e muita caminhada, será, além de divertida, benéfica para se livrar de algumas calorias. Ainda melhor se essa mochila estiver cheia de roupas de ginástica.

17. Esqui lento (à uma velocidade de 4 km/h) – 496-619 cal

O esqui lento requer uma técnica semelhante ao da patinação tradicional e a no gelo – ao invés de simplesmente empurrar-se para baixo em uma montanha, por exemplo, se deixe levar, com pouquíssimos movimentos.

18. Wakeboard ou esqui aquático – 438-546 cal

Um treino de perna brilhante, devido ao fato de você ter que estabilizar suas pernas para absorver os impactos na água.

19. Máquina de remo – 438-546 cal

Se você tiver problemas nas costas, é melhor evitar esse exercício. Acredita-se que 30 a 50% dos praticantes poderão ter algum episódio de dor lombar em um período de 12 meses.

20. Caminhadas – 438-546 cal

Um estudo realizado pela Universidade de Michigan descobriu que caminhar em terrenos irregulares aumenta a quantidade de energia gasta em 28% a mais, do que em terrenos planos.

21. Natação leve – 423-528 cal

O exercício de peito é o menos benéfico para o gasto calórico, mas ainda assim o mais eficaz para treino cardiovascular.

22. Hidroginástica – 402-501 cal

Na hidroginástica, a flutuabilidade da água ajuda a tirar um pouco do impacto que tendemos a colocar em nosso corpo, devido ao nosso próprio peso de água. É recomendado principalmente para a terceira idade.

23. Beisebol – 365-455 cal

Jogadores profissionais de beisebol tendem a ser magros, com baixo índice de gordura corporal e com grande capacidade de corrida em apenas sete segundos.

24. Canoagem – 256-319 cal

A principal diferença entre uma canoa e um caiaque está nas lâminas da pá (canoa tem uma, o caiaque tem duas). A posição e a posição de assento também é um diferencial: enquanto o canoista se senta ou se ajoelha, o praticante de caiaque fica com as pernas esticadas na arte da frente.

25. Halterofilismo – 365-455 cal

Levantamento de peso. Estudos compravam que a atividade é capaz de retardar a chamada sarcopenia: perda natural que ocorre à medida que envelhecemos.

26. Corrida leve, ao estilo trote, em esteira – 365-455 cal

Se puder optar por dar os chamados “trotes” em asfalto, seria mais real. Mas ter esteira em casa é uma ótima forma de não escapar dos exercícios diários.

27. Aeróbico de baixo impacto – 365-455 cal

Qualquer tipo de treino que não seja musculação, com baixa intensidade. O gasto calórico é garantido.



28. Caminhada leve (à velocidade de 5km/h) – 314-391 cal

Friedrich Nietzsche já dizia que as grandes ideias acontecem ao caminhar.

29. Esqui alpino – 314-391 cal

Conhecido esporte de inverno, consiste em percorrer um percurso com passagens obrigatórias, e entre estacas plantadas na neve chamadas “portas”. O objetivo é completar o trajeto no menor tempo possível.



30. Golfe – 314-391 cal

Há estudos que comprovam que golfistas vivem, em média, cinco anos a mais em relação aos não praticantes do esporte. No mínimo, vale tentar e se divertir com as tacadas.

31. Power yoga – 292-364 cal

Power yoga é como yoga normal, mas a um ritmo mais rápido.

32. Vôlei- 292-364 cal

Em estudo de 2017 da Universidade Pública de Economia, de Londres, com 459 atletas, comprovaram que aqueles que praticavam esportes de equipe, como o vôlei, aqueles que jogaram esportes em equipe, como o vôlei, relataram estar mais satisfeitos com suas vidas em geral.

33. Pedalada leve (menos de 10 mph) – 292-364 cal

Diversos estudos já comprovaram que andar de bicicleta estimula a produção de endorfina, ativa a circulação sanguínea e gera bem estar.



34. Caiaque – 365-455 cal

Andar com caiaque é unir o o útil ao agradável: bela vista domar, com bastante exercício nos braços. Aventure-se!

35. Tai Chi – 219-273 cal

A prática originária na China do séc. XIII é caracterizada por movimentos leventos e graciosos. Ideal para qualquer idade, com zero impacto nas articulações.

36. Boliche – 219-273 cal

Além de tonificar os músculos, um jogador de boliche certamente irá perder calorias ao se esforçar para jogar bolas cada vez mais pesadas.

37. Dança de salão – 219-273 cal

Com variações de passos aos diversos ritmos aprendidos em aulas de dança de salão, uma hora é suficiente para perder até 273 calorias, em média.

38. Caminhada lenta – 204-255 cal

Exercitar-se sempre, não importa a que ritmo ou velocidade. Caminhadas são fáceis, práticas e garantem um gasto mínimo de energia.

39. Hatha yoga – 183-228 cal

Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que oito semanas de ioga diária melhoraram significativamente a qualidade do sono, além de ajudar a baixar os ponteiros da balança.