Comemos menos quando o cardápio traz as calorias, comprova estudo

Emagrecer pode ser um problema para quem precisa comer fora com frequência. No entanto, segundo pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Sydney, na Austrália, isso poderia ser evitado caso as informações nutricionais das refeições constassem nos cardápios dos restaurantes.

De acordo com o novo estudo publicado no periódico Journal of Retailing, as mulheres chegam a comer 75 calorias a menos quando a unidade de medida é informada. Essa escolha por refeições menos calóricas também foi percebida entre os aqueles que estão acima do peso, de ambos os sexos, que tendem a ingerir 67 calorias a menos quando são informados.

Já entre os homens essa redução não foi tão significativa. Embora o teor calórico serva como um alerta, segundo os pesquisadores, para os homens a informação no cardápio não parece chamar tanta atenção.

Educação alimentar

Para Natalina Zlatevska, principal autora do estudo, a informação nos cardápios pode fazer a diferença no que diz respeito à educação alimentar daqueles que comem fora regularmente. “Cada vez mais pessoas fazem suas refeições fora de casa e tornar esses consumidores mais conscientes de suas escolhas é um bom começo”, disse ela ao tabloide britânico Daily Mail.

No estudo, os pesquisadores revisaram outras 186 pesquisas sobre o assunto e em mais de dois terços delas os participantes mostravam uma redução de, em média, 27 calorias do consumo habitual quando viam as informações nos cardápios. Nesses testes, os resultados variaram entre uma a 400 calorias.

Legislação

Nos Estados Unidos, conforme anunciou a FDA, agência que regula medicamentos e alimentos no país, a partir de 2018 todos os restaurantes deverão apresentar as calorias de cada prato oferecido nos cardápios com o objetivo de reduzir a obesidade. No Brasil, a proposta de lei que obriga restaurantes a informar calorias foi aprovada pela Câmara e tramita em caráter conclusivo no Senado.

“O argumento dos legisladores é que os consumidores desconhecem ou subestimam o conteúdo nutricional dos alimentos que estão comprando”, disseram os pesquisadores do recente estudo.