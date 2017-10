Coágulo na bexiga foi a causa da internação de Temer

A obstrução urinária, problema de saúde que levou o presidente Michel Temer (PMDB), aos 77 anos, ser internado em Brasília na última quarta-feira, dia 25, foi causada por um coágulo na bexiga. A origem da formação do trombo no órgão ainda será investigada a fundo, mas a hipótese mais considerada pelos médicos é a de que esteja relacionada à cirurgia de extração da próstata, à qual o presidente da República foi submetido há seis anos.

A retirada da glândula pode tornar os vasos nos órgãos ao redor inchados e, portanto, suscetíveis ao desenvolvimento de coágulos, sobretudo em homens com mais de 70 anos. O presidente já toma regularmente antiagregantes para inibir a formação de trombos.

Temer deverá viajar para São Paulo apenas no fim de semana, onde passará por um check-up completo. Até sábado permanecerá com uma sonda na uretra para o esvaziamento da bexiga. O dispositivo foi implantado durante o procedimento ao qual o presidente foi submetido para o tratamento da obstrução urinária, no Hospital do Exército, em Brasília.