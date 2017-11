Como o corpo reage a cada bebida alcoólica

Um novo estudo, publicado no periódico científico British Medical Journal, mostrou como cada escolha entre as bebidas alcoólicas pode afetar as emoções e o comportamento das pessoas.

Segundo os cientistas, o vinho e a cerveja são as bebidas que mais causam sensação de relaxamento, sono – e até mesmo cansaço, em alguns casos. Já se a intenção é sentir-se mais confiante e enérgico, os destilados são as melhores pedidas. No entanto, eles também podem deixá-lo mais propenso à tristeza e à agressividade.

Reações positivas e negativas

Cerca de 30.000 pessoas, entre 18 e 34 anos, de diversos países responderam um questionário anônimo, Global Drug Survey, sobre hábitos de consumo de álcool e outras drogas. Depois de analisar como os participantes reagem à cada bebida, os cientistas descobriram que 53% sentem-se relaxados ao beber vinho tinto e 33%, vinho branco. Essa sensação que também é notada quando bebem cerveja, com cerca de 50% dos participantes.

Já cerca de 60% dos participantes dizem sentir mais confiança e energia, e 42% sentem-se mais atraentes, com os destilados – como cachaça, vodca, gim, tequila, uísque e rum. Por outro lado, essas bebidas também provocam reações negativas. Cerca de 30% ficam mais agressivos e inquietos, e 22% ficam mais tristes. Mas isso não se restringe aos destilados: os vinhos também foram associados à fadiga e ao cansaço por 60% dos participantes.

Diferentes hábitos

As reações podem se tornar mais ou menos intensas de acordo com o padrão de consumo, idade, sexo, status socioeconômico e escolaridade. Os participantes que apresentaram um consumo mais intenso do álcool reportaram mais reações, tanto positivas quanto negativas. Todas as emoções foram sentidas na mesma proporção por participantes de ambos os sexos – com exceção da agressividade, que foi mais percebida entre os homens.

Além disso, os efeitos de relaxamento e cansaço foram mais percebidos quando as bebidas eram consumidas em casa, enquanto maior confiança e agressividade quando bebiam em um bar, por exemplo.

Ainda não se sabe por que cada bebida promove um efeito diferente, mas os pesquisadores acreditam que podem ser o fato de elas têm ingredientes, porcentagens alcoólicas e doses (como e onde são tipicamente consumidas) diferentes. Outra hipótese é a de que as pessoas escolhem a bebida já pensando no efeito que ela irá causar – tendo como base aspectos sociais e culturais de cada tipo de álcool, assim como as propagandas.