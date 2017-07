Anvisa suspende lote de Omeprazol

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta segunda-feira o lote 486773A do medicamento genérico Omeprazol 40 mg, pó liofilizado para solução injetável. O remédio é usado para o tratamento de úlceras gástricas e gastrite e o lote suspenso pela Anvisa foi fabricado pela Eurofarma Laboratórios S.A e tem validade até dezembro de 2017.

De acordo com a agência, a própria Eurofarma afirmou que o lote apresenta falhas técnicas nos rótulos. A empresa será a responsável pelo recolhimento do lote 486773A do Omeprazol.

Consumidor

A Anvisa aconselha que o consumidor que tiver Omeprazol do lote suspenso entre em contato com o serviço de atendimento (SAC) do fabricante para ser orientado sobre a troca. Os outros lotes do medicamento podem ser usados normalmente.