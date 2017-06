Anvisa suspende lote de medicamento genérico para diabetes

Nesta sexta-feira a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão do lote nº 1614707 (Val. 12/2018) do medicamento genérico Glimepirida 4 mg comprimidos, usado para o tratamento de diabetes, fabricado pela empresa Cimed Industria de Medicamentos LTDA. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União.

A decisão da Anvisa foi motivada por um comunicado de recolhimento voluntário apresentado pela empresa devido à embalagem do produto com material de uma apresentação diferente da registrada. A medida determina a suspensão da distribuição e comercialização do lote em questão em todo o território nacional e o recolhimento do estoque existente no mercado pela empresa.

De acordo com informações da bula, a glimepirida é indicada para o tratamento oral de diabetes tipo 2, quando os níveis de glicose não podem ser adequadamente controlados por meio de dieta alimentar, exercícios físicos e redução de peso.

Até a tarde desta sexta-feira a Cimed Industria de Medicamentos LTDA ainda não havia se posicionado sobre o ocorrido.