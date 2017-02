Anvisa suspende lote de gel antisséptico Nexcare

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, a distribuição e o uso de um lote do Nexcare Gel Antisséptico Para as Mãos, da 3M. A punição se deu com base em um laudo emitido pelo Laboratório Central do Estado do Paraná que apresentou resultado insatisfatório nos ensaios de rotulagem e grau alcoólico produto. A empresa terá de recolher os estoques dos produtos existentes no mercado.

A decisão da Anvisa foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira. A proibição envolve a distribuição, comercialização e o uso do lote 33165277, do cosmético Nexcare gel antisséptico para as mãos, frasco plástico 312g, fabricado pela Adhtech Química Indústria e Comércio Ltda.