Anvisa proíbe lotes de medicamento contra infarto e AVC

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a distribuição e comercialização em todo o país de lotes do medicamento genérico bissulfato de clopidogrel 75mg fabricada pela empresa Actavis Farmacêutica. Em resolução publicada nesta segunda-feira, a agência comunicou que os 45 lotes do produto mostraram resultados laboratoriais insatisfatórios, apresentando possível risco à saúde.

O medicamento em questão age na prevenção de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC). De acordo com a Anvisa, a própria empresa fabricante alertou sobre os desvios nos testes de qualidade e comunicou recolhimento voluntário. Os lotes suspensos do medicamento bissulfato de clopidogrel 75mg comprimido revestido em blíster de alumínio plástico incolor são das versões com 14, 28 e 100 unidades e têm validade de agosto de 2017 a novembro de 2018.

Confira os lotes suspensos

Bissulfato de Clopidogrel 75mg comprimido revestido em blíster de alumínio plástico incolor com 100 unidades:

12256 Ago/17 12265 Ago/17 12323 Ago/17 12432 Out/17 12444 Out/17 12497 Dez/17 12645 Jan/18 12646 Jan/18 12678 Jan/18 12775 Mar/18 12776 Mar/18 12434 Out/17 12915 Mai/18 12916 Mai/18 13037 Jul/18 13090 Jul/18 13178 Jul/18 13179 Jul/18 13375 Nov/18 13416 Nov/18 13417 Nov/18 12255 Ago/17 12567 Out/17 12585 Out/17

Bissulfato de Clopidogrel 75mg comprimido revestido em blíster de alumínio plástico incolor com 28 unidades:

12486 Out/17 12496 Dez/17 12677 Jan/18 12754 Mar/18 12774 Mar/18 23798 Mar/18 12845 Mar/18 12872 Mar/18 12914 Mai/18 12928 Mai/18 13004 Mai/18 13005 Mai/18 13087 Jul/18 13089 Jul/18 13256 Jul/18 13180 Jul/18 13181 Ago/18 13366 Out/18 13379 Nov/18 13415 Nov/18

Bissulfato de Clopidogrel 75mg comprimido revestido em blíster de alumínio plástico incolor com 14 unidades:

12322 Ago/17

Posicionamento da empresa

A empresa fabricante não foi localizada até o fechamento desta nota.