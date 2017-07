Anvisa proíbe dois produtos emagrecedores

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu duas farinhas emagrecedoras distribuídas pela empresa Armazém da Nutrição Comércio de Alimentos Ltda. De acordo com a resolução, publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União, a Farinha Medida Certa Original Plus com Chia e Goji Berry e a Farinha Seca Barriga Original Plus com Chia e Goji Berry, nas versões em pó e em cápsulas, não têm registro sanitário.

Além de não seguirem a legislação sanitária vigente, e, portanto, não haver comprovação alguma dos efeitos dos produtos, segundo nota da Anvisa, os emagrecedores fitoterápicos não informavam nas embalagens a empresa fabricante, ou seja, são considerados de origem clandestina.

Posicionamento

Procurada, a Armazém da Nutrição Comércio de Alimentos Ltda não havia se pronunciado até o fechamento dessa matéria.