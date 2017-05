Anvisa proíbe 22 lotes de medicamento contra esquizofrenia

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta segunda-feira a distribuição, comercialização e o uso de 22 lotes do medicamento Haldol (haloperidol) injetável, 5mg/mL, 1mL, da empresa Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda, para o tratamento de pacientes com esquizofrenia. A medida tem como base um erro na rotulagem do remédio.

A determinação, publicada no Diário Oficial da União (DOU), foi motivada por um comunicado feito pela própria empresa à Anvisa e leva em consideração, ainda, a classificação de risco à saúde como classe III. A Anvisa determinou que a empresa recolha o estoque existente no mercado relativo aos respectivos lotes.

Confira abaixo os lotes interditados:

6003 (val. 01/2021)

6004 (val. 01/2021)

5012 (val. 08/2020)

5015AA (val. 09/2020)

5014 (val. 09/2020)

5015A (val. 09/2020)

5015 (val. 09/2020)

5013 (val. 09/2020)

5006A (val. 03/2020)

5005B (val. 03/2020)

5006 (val. 03/2020)

5005A (val. 03/2020)

5003A (val. 01/2020)

5004 (val. 01/2020)

5001 (val. 01/2020)

5002 (val. 01/2020)

4017 (val. 10/2019)

4015 (val. 08/2019)

4011 (val. 06/2019)

4006 (val. 02/2019)

3011 (val.09/2018)

2011 (val. 10/2017)

A resposta da empresa

Por e-mail, a Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda afirmou: “A Janssen está voluntariamente recolhendo no Brasil 22 lotes de HALDOL® (haloperidol) Injetável 5mg/ml de distribuidores e hospitais, devido a uma informação incorreta impressa na embalagem do produto.

A empresa tem comunicado autoridades, clientes e profissionais de saúde sobre a situação, e está trabalhando para corrigir a informação e restabelecer a disponibilidade do produto no mercado o mais rápido possível.

É importante reforçar que esse problema está relacionado exclusivamente a uma divergência de informação. A bula atualizada do medicamento contém todas as informações corretas sobre a indicação e a administração do produto, que permanece seguro para utilização conforme indicação de bula e prescrição médica.”