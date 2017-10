Acordar muito cedo aumenta risco de depressão em jovens

Acordar cedo para estudar pode ser um martírio para muitos jovens, mas a reclamação não necessariamente é motivada por preguiça. Quem deixa o despertador tocar logo cedo pode passar o dia convivendo com sintomas como cansaço, irritabilidade e dores de cabeça — típicos da privação de sono. Agora, um estudo publicado recentemente na revista científica Sleep Health aponta que aqueles que começam na escola antes das 8h30 podem ter maior risco de desenvolver transtornos como depressão e ansiedade.

“Aulas que começam mais cedo parecem colocar mais pressão no processo de sono e aumentam os impactos na saúde mental dos adolescentes, enquanto horários mais tarde parecem protegê-los. Um sono de qualidade combinado com horários de aulas mais tarde trariam melhores resultados”, afirmou Jack Peltz, autor principal do estudo, do Centro Médico da Universidade de Rochester, segundo o Daily Mail.

A pesquisa

Para a pesquisa, quase 200 estudantes com idades entre 14 e 17 anos responderam um questionário sobre hábitos de sono, horário de início da escola e se eles se consideravam mais eficientes durante o período da manhã ou da noite. Os participantes foram então divididos em grupos em que começavam na escola antes ou depois das 8h30. Ao longo de sete dias, os alunos mantiveram um diário onde registraram hábitos de sono, qualidade e duração, além de sintomas de depressão ou ansiedade.

Os resultados revelam que aqueles que começam a escola após as 8h30 tiveram uma redução nos sintomas de depressão e ansiedade. Os pesquisadores acreditam que os alunos que iniciam a escola muito cedo podem sentir mais pressão para ter um sono de boa qualidade, dificultando o descanso.

Sono bom

Para um sono de qualidade, recomenda-se que os alunos mantenham uma rotina regrada. Devem dormir entre oito e dez horas por noite, diminuindo o uso de smartphones e videogame antes de tentar adormecer.